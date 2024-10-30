Дружина Довбика розповіла, як відреагувала, коли побачила прізвище чоловіка у списку номінантів на Золотий м'яч

Юлія Добвик, дружина форварда Роми та збірної України Артема Довбика, розповіла, що після новини про те, що чоловік потрапив до списку 30 претендентів на Золотий м'яч-2024, перебувала в шоковому стані.

Слова Юлія наводить Tribuna.com:

"Той факт, що він буде номінований в тридцятку найкращих футболістів – це навіть в моїй суперпозитивній картині життя було не сильно реалістичним сценарієм. Коли ми побачили список номінантів, для нас це було просто... Я Артему написала: "Це просто шок". Мені здається, що він у цей момент був на тренуванні. Я пам'ятаю, що побачила це в інтернеті та одразу ж написала йому, а він якийсь час навіть не відповідав.

Мені почали писати наші знайомі про те, що це класно, ми вас вітаємо. А я від Артема чекала відповіді, що це не фейк якийсь і що це реально взагалі відбулося".

Нагадаємо, українець посів 29-те місце у підсумковому голосуванні за претендентів на найголовнішу індивідуальну нагороду у футболі.

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Зазначимо, Довбик у минулому сезоні виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.