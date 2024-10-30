Дружина Довбика розповіла, як відреагувала, коли побачила прізвище чоловіка у списку номінантів на Золотий м'яч
Артем Довбик
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Юлія Добвик, дружина форварда Роми та збірної України Артема Довбика, розповіла, що після новини про те, що чоловік потрапив до списку 30 претендентів на Золотий м'яч-2024, перебувала в шоковому стані.
Слова Юлія наводить Tribuna.com:
"Той факт, що він буде номінований в тридцятку найкращих футболістів – це навіть в моїй суперпозитивній картині життя було не сильно реалістичним сценарієм. Коли ми побачили список номінантів, для нас це було просто... Я Артему написала: "Це просто шок". Мені здається, що він у цей момент був на тренуванні. Я пам'ятаю, що побачила це в інтернеті та одразу ж написала йому, а він якийсь час навіть не відповідав.
Мені почали писати наші знайомі про те, що це класно, ми вас вітаємо. А я від Артема чекала відповіді, що це не фейк якийсь і що це реально взагалі відбулося".
Нагадаємо, українець посів 29-те місце у підсумковому голосуванні за претендентів на найголовнішу індивідуальну нагороду у футболі.
За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).
Зазначимо, Довбик у минулому сезоні виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.