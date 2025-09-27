Флік розповів, чи зіграє Ямал проти Реал Сосьєдада в Ла Лізі

Головний тренер Барселони Хансі Флік розповів, чи зможе зіграти Ламін Ямал проти Реал Сосьєдада в матчі сьомого туру Ла Ліги.

Слова фахівця наводить AS.

"Незалежно від того, чи розпочне Ямал гру з Сосьєдадом в основному складі – він точно отримає ігрові хвилини. Збірна? Це його рішення, повертатись туди чи ні.

Зараз ми радіємо його поверненню та не думаємо про можливий рецидив", – сказав Флік.

Цього сезону 18-річний вінгер зіграв лише три матчі у всіх турнірах за "блаугранас", в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Матч Барселона – Реал Сосьєдад відбудеться завтра, 28 вересня о 19:30 за київським часом.

Раніше Флік заявив, що у збірній Іспанії Ямалу давали знеболювальне та змушували виходити на поле з травмою. Тренер "Фурії рохи" у відповідь сказав, що йому байдужа думка німця.