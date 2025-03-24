Футболіст валлійського клубу отримав тюремне ув'язнення за торгівлю наркотиками

Валлійський півзахисник Еван Пресс був засуджений до двох з половиною років ув'язнення за торгівлю кокаїном.

Про це повідомляє Walesonline.co.uk.

Представники Баррі Таун підтвердили це, зізнавшись, що дізнали про це лише після винесення вироку.

"Якщо чесно, ми почули про це лише в день, коли йому винесли вирок. Він ніколи нам не розповідав. Ми дізналися про це через півгодини після винесення вироку, коли з нами зв'язався його родич", – повідомили пресі представники 7-разового чемпіона Вельсу.

24-річний гравець брав участь у всіх трьох матчах Баррі з моменту появи в суді 11 лютого, де він визнав себе винним у причетності до продажу кокаїну в період з лютого 2021 року до листопаду 2023 року в Кардіффі. Еван був віцекапітаном, але через різні причини в 19 матчах цього сезону виконував капітанську роль.

Хавбек провів 187 матчів і забив 11 голів за Баррі Таун з моменту приєднання в 2018 році. Його контракт закінчується в кінці цього сезону, і в клубі повідомили, що ув’язнення Пресса не має жодних фінансових наслідків, оскільки йому платять лише тоді, коли він грає.

Зазначимо, що наприкінці 90-х цей клуб двічі грав з київським Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів. Український гранд здобув 4 перемоги з різницею голів 16:1.

Нагадаємо, раніше футболіста англійського Дарлінгтона затримали за підозрою в зґвалтуванні.