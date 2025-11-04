Екстренер збірної Італії повернеться до роботи після 5-річної перерви

Відомий італійський тренер Роберто Донадоні близький до призначення на посаду головного тренера Спеції.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, керівництво клубу близьке до звільнення нинішнього наставника команди, Луки д’Анджело. Під його керівництвом Спеція провалила старт сезону та наразі посідає передостаннє, 19 місце, у турнірній таблиці Серії В.

Керівництво клубу також розглядало кандидатури Джанлуки Пальюки та Франческо Модесто, проте президент Спеції Чарлі Стіллітано зробив вибір саме на користь Донадоні.

Таким чином, 62-річний фахівець повернеться до тренерської роботи після більш ніж 5-річної перерви. Останнім місцем його роботи був китайський Шенчжен, який він очолював у 2019 – 2020 роках.

Донадоні найбільше відомий за роботою зі збірною Італії в 2006 – 2008 роках. Також працював із такими клубами як Лекко, Ліворно, Дженоа, Наполі, Кальярі, Парма та Болонья. У вересні 2023 року його кандидатуру розглядав Марсель.