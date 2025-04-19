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Ексзахисник Мілана та збірної Італії завершив кар’єру у віці 31 року

Олег Дідух — 19 квітня 2025, 13:14
Ексзахисник Мілана та збірної Італії завершив кар’єру у віці 31 року
Андреа Конті
ФК Мілан

Відомий італійський захисник Андреа Конті ухвалив рішення завершити кар’єру в віці 31 року.

Про це футболіст повідомив у інтерв’ю La Gazzetta dello Sport.

Причиною такого рішення спортсмен назвав часті травми.

"Я виснажений, я роками боровся з травмами, фізичними проблемами і розчаруваннями. Я вже рік як вільний агент і за останні три роки зіграв лише дев'ять матчів", – заявив гравець.

Конті відомий, перш за все, своїми виступами за Аталанту та Мілан. Також захищав кольори Перуджі, Ланчано, Парми та Сампдорії. В 2017 році провів один матч у складі збірної Італії. Також на його рахунку 32 матчі за молодіжні збірні різних вікових категорій.

Раніше повідомлялося про те, що у ДТП загинув колишній футболіст збірної Хорватії Нікола Покрівач.

Аталанта Завершення кар'єри Мілан Андреа Конті

Завершення кар'єри

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