Колишній захисник збірної Іспанії отримав важку травму

Олег Дідух — 23 лютого 2026, 14:46
Фланговий захисник Реал Сосьєдада Альваро Одріосола отримав важку травму коліна в суботу, 21 лютого, під час матчу 25 туру Ла Ліги проти Ов'єдо (нічия 3:3).

Про це повідомляє пресслужба Реал Сосьєдада.

Одріосола в тому матчі вийшов на заміну на 53 хвилині, проте вже через три хвилини був змушений покинути поле. У нього виявлено розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. За прогнозами лікарів, терміни відновлення – 9-12 місяців.

У поточному сезоні Одріосола взяв участь лише у 10 матчах за Реал Сосьєдад у всіх турнірах, відзначившись у них одним голом. 30-річний гравець також відомий за виступами за мадридський Реал, мюнхенську Баварію та Фіорентину. Провів 4 матчі та забив 1 гол за збірну Іспанії.

