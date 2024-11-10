Ексзірка Серії А розпочав кар’єру баскетболіста

Відомий сербський футболіст Адем Льяїч у віці 33 років розпочав кар’єру професійного баскетболіста.

Про це повідомляє Nogomania.

З вересня 2023 року Льяїч виступає за сербський Новий Пазар, який грає в елітному дивізіоні місцевого чемпіонату. Тепер атакувальний хавбек приєднався і до баскетбольної команди Нового Пазара, і планує поєднувати виступи у двох видах спорту.

Льяїч відомий, пер, за все, своїми виступами в Серії А за Фіорентину, Рому та Інтер. Також захищав кольори Партизана, Торіно, Бешикташа та Карагюмрюка. Відзначився 9 гоалми у 47 матчах за збірну Сербії.

У поточному сезоні хавбек відзначився 5 голами та 6 асистами у 14 матчах за Новий Пазар.

Раніше про завершення кар’єри оголосив відомий нідерландський вінгер Раян Бабель.