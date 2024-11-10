Відомий нідерландський футболіст повідомив про завершення кар'єри

Відомий нідерландський футболіст Раян Бабель повідомив про завершення професійної кар’єри.

На своїй сторінці в Instagram він емоційно попрощався з футболом, висловивши подяку грі, яка стала невід'ємною частиною його життя.

"Якщо ще не було очевидно, то ось вам – дякую, футболе".

Також гравець повідомив, що незабаром вийде документальний фільм, який стане прощанням із футбольною кар'єрою.

За свою кар'єру Бабель виступав за низку відомих клубів, зокрема Аякс, Ліверпуль, Галатасарай та збірну Нідерландів. З Аяксом Бабель двічі вигравав чемпіонат, Кубок і Суперкубок Нідерландів, з Бешикташем став чемпіоном Туреччини. Зі збірною Нідерландів U21 він здобув перемогу на чемпіонаті Європи у 2007 році.

Крім того, півзахисника визнали найкращим молодим гравцем Аякса (у 2007 році) та Ліверпуля (у 2008 році).