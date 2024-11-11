Колишній форвард збірної Франції оголосив про завершення кар’єри

Відомий французький форвард Бафетімбі Гоміс оголосив про завершення кар’єри у віці 39 років.

Про це повідомляє DAZN.

Останнім клубом у кар’єрі Гоміса був японський Кавасакі Фронтале, кольори якого він захищав у 2023 – 2024 роках. Форвард найбільш відомий за своїми виступами зі Ліон у 2009 – 2014 роках.

Також нападник грав за Сент-Етьєн, Труа, Суонсі, Марсель, Галатасарай і Аль-Хіляль. У 2008 – 2013 роках Гоміс провів 12 матчів і забив 3 голи за збірну Франції.

У складі національної команди взяв участь у Євро-2008, де виходив на поле у двох матчах – проти Румунії та Нідерландів. У 2008 році Гоміс став першим гравцем в історії збірної Франції з часів Зінедіна Зідана, якому вдалося забити у дебютному матчі за "Ле Бльо".

Раніше про завершення кар’єри оголосив Раян Бабел.