УЄФА затвердив формат клубного Кубку Європи серед жінок

УЄФА затвердив формат другого європейського турніру серед жінок – Кубку Європи УЄФА.

Про це офіційно повідомила пресслужба організації.

Назва турніру підібрано за аналогією з Лігою Європи серед чоловіків. При цьому слово "Кубок" має на увазі, що змагання відбудуться виключно у форматі ігор на вибування. Ніякого групового етапу не передбачено.

Кубок Європи проходитиме у шість раундів – два кваліфікаційні раунди, ⅛ фіналу, чвертьфінали, півфінали та фінал. Фінальний поєдинок також проходитиме у два матчі.

До першого раунду потраплять 6 команд. які посіли треті місця у національному чемпіонаті асоціацій 8-13 позицій рейтингу УЄФА (куди входить Україна), 7 команд з других місць асоціацій 14-24 позицій рейтингу, 11 команд із третіх місць міні-турнірів Ліги чемпіонів.

У другому раунді до переможців приєднаються ще низка учасників, які вибули із жіночої Ліги чемпіонів. Після цього раунду, 16 переможців вийдуть до ⅛ фіналу основної сітки.

Нагадаємо, новий турнір був анонсований ще минулого року. Старт змагань запланований на сезон-2025/26. Переможець Кубку Європи отримає пряму путівку до третього кваліфікаційного раунду ЛЧ на наступний сезон.

Раніше визначились всі учасниці плейоф жіночої Ліги чемпіонів сезону-2024/25.