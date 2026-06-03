Колишній арбітр: Українських суддів на ЧС-2026 немає через корупцію

Колишній український арбітр Олег Орєхов поділився своєю думкою стосовно того, які проблеми вітчизняного суддівського корпусу заважають нашим рефері отримувати запрошення на чемпіонат світу.

Слова Орєхова наводить UA-Football.

"Я думаю, що це пов'язано з нашою корупцією. Маю на увазі корупцію, яка не тільки у фінансових операціях. Вона ще буває і в іншому: не завжди арбітри потрапляють на верхівку піраміди за кращими своїми якостями, а завдяки якимсь знайомим чи друзям. І я не кажу, що це погано. Династія – це добре. Однак треба, щоб були індивідуальності. І сьогодні ми не завжди можемо захистити арбітра. От, скажімо, рефері почне підійматися вгору за своїм рівнем, але припуститься якоїсь помилки – і ми його взагалі приберемо. Скажу про Миколу Балакіна. Спостерігаючи за його арбітражем впродовж багатьох років ми бачимо, що зараз він судить Лігу чемпіонів. Але на чемпіонату світу його поки що не буде. Хоча, звичайно, хотілось би, щоб представник України був задіяний на такому масштабному футбольному форумі.



Знову ж таки – це тема ментальності. Жодного нашого тренера, який би працював на високому рівні, немає у провідних клубах Європи. Тобто усе це також впливає на іміджеву частину нашого футболу у світі. Самі розумієте: якби було більше висококласних українських гравців і тренерів за кордоном, то тоді і нашу державу добре знали б не тільки за горем, яке прийшло на нашу землю, а й за особистостями із світу спорту. Такі речі неодмінно впливали б на думку представників Комітету арбітрів УЄФА та ФІФА. І якщо на чемпіонатах світу судив арбітр з Узбекистану, то чому не може бути рефері з України? Значить, проблема в нас", – заявив суддя.