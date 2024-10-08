УПЛ оголосила найкращого гравця, тренера та символічну збірну 9 туру

Експерти Української Прем’єр-ліги визначили найкращих гравця та тренера, а також символічну збірну 9 туру чемпіонату України-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим тренером 9-го туру 26 експертів визнали Маріно Пушича, який на чолі Шахтаря розгромив на той момент сусіда по турнірній таблиці – ЛНЗ (5:1), а найкращим гравцем 9-го туру назвали автора чотирьох голів у тому матчі Георгія Судакова (Шахтар).

Символічна збірна 9 туру УПЛ

Воротар: Олексій Паламарчук (Інгулець).

Захисники: Артем Смоляков (Полісся), Володимир Вілівальд (Інгулець), Дмитро Семенов (Лівий Берег), Юхим Конопля (Шахтар).

Півзахисники: Олександр Назаренко (Полісся), Валентин Рубчинський (Динамо), Георгій Судаков (Шахтар), Артем Бондарено (Шахтар), Луан Кампос (Верес),

Нападник: Олексій Паламарчук (Інгулець).

УПЛ

У голосуванні брали участь експерти УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ. Від Чемпіона голосував головний редактор Андрій Твердохліб.