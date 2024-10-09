Названі найкращий гравець і тренер вересня в УПЛ
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ
Визначено найкращого гравця та тренер вересня УПЛ. Ними стали півзахисник Динамо Володимир Бражко, а також керманича Полісся Імад Ашур.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
На першому етапі голосування коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ своїм голосуванням допомогли визначити квартети топ-претендентів в кожній номінації. Всього було розглянуто 28 анкет. В них називалися прізвища 8 тренерів та 17 футболістів.
На другому етапі вже вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.
Повні результати голосування серед гравців
- Володимир Бражко (Динамо) – 39,6%
- Олександр Назаренко (Полісся) – 32,3%
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 19,6%
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 8,5%
Повні результати голосування серед тренерів
- Імад Ашур (Полісся) – 41,6%
- Олександр Шовковський (Динамо) – 35,6%
- Руслан Ротань (Олександрія) – 17,8%
- Сергій Шищенко (Оболонь) – 5%
Раніше повідомлялось, що у Володимира Бражка діагностували проблеми з паховою зоною. Він не допоможе збірній України в матчах ліги націй проти Грузії (11.10) і Чехії (14.10).