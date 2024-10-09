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Названі найкращий гравець і тренер вересня в УПЛ

Володимир Клепач — 9 жовтня, 14:17
Названі найкращий гравець і тренер вересня в УПЛ
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Визначено найкращого гравця та тренер вересня УПЛ. Ними стали півзахисник Динамо Володимир Бражко, а також керманича Полісся Імад Ашур.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На першому етапі голосування коментатори та експерти УПЛ ТБ, а також представники ЗМІ своїм голосуванням допомогли визначити квартети топ-претендентів в кожній номінації. Всього було розглянуто 28 анкет. В них називалися прізвища 8 тренерів та 17 футболістів.

На другому етапі вже вболівальники своїми голосами обирали найкращого з чотирьох кандидатів в кожній номінації.

Повні результати голосування серед гравців

  1. Володимир Бражко (Динамо) – 39,6%
  2. Олександр Назаренко (Полісся) – 32,3%
  3. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 19,6%
  4. Артем Бондаренко (Шахтар) – 8,5%

Повні результати голосування серед тренерів

  1. Імад Ашур (Полісся) – 41,6%
  2. Олександр Шовковський (Динамо) – 35,6%
  3. Руслан Ротань (Олександрія) – 17,8%
  4. Сергій Шищенко (Оболонь) – 5%

Раніше повідомлялось, що у Володимира Бражка діагностували проблеми з паховою зоною. Він не допоможе збірній України в матчах ліги націй проти Грузії (11.10) і Чехії (14.10).

Чемпіонат України, УПЛ Володимир Бражко Імад Ашур

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