Агент повідомила причини госпіталізації ексзірки збірної Англії

Представниця ексзірки Ньюкасла, Тоттенгема та збірної Англії Пола Гаскойна повідомила причини госпіталізації колишнього футболіста.

Слова Карлі Седвард наводить ESPN.

"У п'ятницю Пол добровільно звернувся за медичною допомогою до відділення невідкладної допомоги через біль у горлі. Наразі він повернувся додому та відчуває себе добре", – розповіла агентка.

Зазначимо, що раніше повідомлялось про те, що Гаскойна знайшли напівпритомним у своєму будинку та доправили до реанімації.

За свою кар'єру Пол Гаскойн пограв за Ньюкасл, Тоттенгем, Лаціо, Рейнджерс та ряд англійських середняків. Півзахисник має у добірку два чемпіонства та Кубок Шотландії з Рейнджерс, а також виграш Кубку Англії в складі Тоттенгема.

За збірну Англії Гаскойн провів 57 матчів та забив 10 голів. Після кар'єри гравця Пол спробував себе в ролі тренера, однак після року на чолі Кеттерінг Таун англієць завершив свій шлях у футболі.

Протягом виступів британець регулярно потрапляв на перші шпальти газет через свої витівки та тривалу алкогольну залежність.

Раніше Аталанта повідомила про госпіталізацію свого головного тренера Івана Юрича.