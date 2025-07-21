Ексгравця збірної Англії Гаскйона госпіталізували через втрату свідомості
Колишнього гравця Ньюкасла, Тоттенгема, Лаціо та збірної Англії Пола Гаскойна терміново доставили до лікарні.
Про це повідомляє видання The Sun.
Гаскойн був знайдений удома у напівпритомному стані в спальні свого будинку одним із друзів у п'ятницю, 18 липня.
Колишнього футболіста негайно госпіталізували до відділення інтенсивної терапії, після чого перевели до відділення невідкладної медичної допомоги.
Зараз стан англійця стабільний і станом на суботу, 19 липня, його життю нічого не загрожує. Попри це він ще деякий час залишиться в лікарні.
За свою кар'єру Пол Гаскойн пограв за Ньюкасл, Тоттенгем, Лаціо, Рейнджерс та ряд англійських середняків. Півзахисник має у добірку два чемпіонства та Кубок Шотландії з Рейнджерс, а також виграш Кубку Англії в складі Тоттенгема.
За збірну Англії Гаскойн провів 57 матчів та забив 10 голів. Після кар'єри гравця Пол спробував себе в ролі тренера, однак після року на чолі Кеттерінг Таун англієць завершив свій шлях у футболі.