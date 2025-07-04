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Відмовився від трансферу в Росію: Мілан перевів одного з футболістів у другу команду

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 14:27
Відмовився від трансферу в Росію: Мілан перевів одного з футболістів у другу команду
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Боси Мілана ухвалили рішення перевести центрального півзахисника Ясіна Адлі у другу команду – Мілан Футуро, який виступає в Серії D.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Массіміліано Аллегрі не розраховує на 24-річного гравця, а клуб отримав дві пропозиції щодо його трансферу – з Росії та Катару.

Адлі відмовився від обох варіантів продовження кар'єри, саме тому його позбавили можливості перебувати серед гравців основного складу команди.

Минулий сезон хавбек провів у Фіорентині на правах оренди. За цей рік Адлі зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.

Раніше разом із Ясіном до списку непотрібних "россонері" гравців потрапило ще 11 виконавців.

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