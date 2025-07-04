Відмовився від трансферу в Росію: Мілан перевів одного з футболістів у другу команду

Боси Мілана ухвалили рішення перевести центрального півзахисника Ясіна Адлі у другу команду – Мілан Футуро, який виступає в Серії D.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Массіміліано Аллегрі не розраховує на 24-річного гравця, а клуб отримав дві пропозиції щодо його трансферу – з Росії та Катару.

Yacine #Adli has turned down two rich bids from Russia and Qatar. So #ACMilan have decided to relegate him with #Milan Futuro from next week. Battle ongoing. #transfers https://t.co/ZbLgVzD9bC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2025

Адлі відмовився від обох варіантів продовження кар'єри, саме тому його позбавили можливості перебувати серед гравців основного складу команди.

Минулий сезон хавбек провів у Фіорентині на правах оренди. За цей рік Адлі зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.

Раніше разом із Ясіном до списку непотрібних "россонері" гравців потрапило ще 11 виконавців.