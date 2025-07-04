Відмовився від трансферу в Росію: Мілан перевів одного з футболістів у другу команду
Массіміліано Аллегрі
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Боси Мілана ухвалили рішення перевести центрального півзахисника Ясіна Адлі у другу команду – Мілан Футуро, який виступає в Серії D.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Массіміліано Аллегрі не розраховує на 24-річного гравця, а клуб отримав дві пропозиції щодо його трансферу – з Росії та Катару.
Адлі відмовився від обох варіантів продовження кар'єри, саме тому його позбавили можливості перебувати серед гравців основного складу команди.
Минулий сезон хавбек провів у Фіорентині на правах оренди. За цей рік Адлі зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.
Раніше разом із Ясіном до списку непотрібних "россонері" гравців потрапило ще 11 виконавців.