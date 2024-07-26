Довбик продовжує тренуватися з Жироною, попри чутки про трансфер

27-річний нападник іспанської Жирони та національної збірної України Артем Довбик продовжує тренуватися зі своїм клубом.

Відео з тренування опублікувала на своєму ютуб-каналі пресслужба Жирони.

Довбик брав активну участь у тренувальному занятті, попри те, що в ЗМІ є багато інформації про його можливий трансфер в інший клуб.

Раніше повідомлялося, що італійська Рома намагається перехопити Довбика в мадридського Атлетіко. Відома навіть зарплата, яку Рома готова платити українцеві.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.