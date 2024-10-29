Збірна України зіграє з Туреччиною в матчі-відповіді плейоф відбору на жіночий Євро-2025

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч-відповідь між жіночими збірними України та Туреччини у межах плейоф відбору на чемпіонат Європи 2025.

Гра пройде на стадіоні "Зімбру" в місті Кишинів, Молдова. Початок – о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, що перший поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Відбір на Євро-2025 – плейоф

29 жовтня, матч-відповідь

18:00 Україна – Туреччина

Трансляцію можна переглянути на Youtube-каналі Української асоціації футболу та телеканал Суспільне Спорт.

Для того, щоб вибороти путівку на Євро-2025, українки мають пройти два раунди плейоф. У разі перемоги у двоматчевому протистоянні з Туреччиною збірна України зустрінеться з переможницею дуелі між Грецією та Бельгією.