Вестерло Сидорчука призначив нового головного тренера

Бельгійський Вестерло призначив 47-річного Тіммі Сімонса новим головним тренером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець підписав з клубом дворічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

Вестерло завершував сезон під керівництвом Барта Гора, який керував командою після звільнення Ріка Де Міла.

Нагадаємо, за бельгійський клуб грає хавбек збірної України Сергій Сидорчук. Наразі клуб з українцем йде 6-м у групі боротьби за Лігу конференцій.

Останній матч сезону команда зіграє 25 травня проти Левена.