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Завітав на гру НБА та зустрівся із зіркою UFC: лідер МЮ весело провів тиждень без футболу

Богдан Войченко — 18 листопада 2024, 13:15
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Завітав на гру НБА та зустрівся із зіркою UFC: лідер МЮ весело провів тиждень без футболу

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд весело провів свій вільний час у США, поки збірна Англії виступає у Лізі націй.

Футболіст "червоних дияволів" нещодавно став зіркою на матчі НБА, з'явившись в ефектному дизайнерському вбранні, а також у годиннику, що вартує близько 200 тисяч доларів.

На цьому пригоди гравця не завершилася, адже пізніше він зустрівся із тимчасовим чемпіоном UFC у важкій вазі Томом Аспіналлом, зробивши з ним спільне фото.

Натомість фанати розкритикували Маркуса за його активний відпочинок у компанії зірок за кордоном, відзначивши, що він зовсім забув про свою карʼєру.

Що стосується виступів 27-річного англійця, цього сезону на його рахунку лише 1 гол та 1 асист в 11 матчах АПЛ.

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Контракт Рашфорда з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2028 року. Зарплата футболіста становить 325 тисяч фунтів на тиждень.

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