Завітав на гру НБА та зустрівся із зіркою UFC: лідер МЮ весело провів тиждень без футболу

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд весело провів свій вільний час у США, поки збірна Англії виступає у Лізі націй.

Футболіст "червоних дияволів" нещодавно став зіркою на матчі НБА, з'явившись в ефектному дизайнерському вбранні, а також у годиннику, що вартує близько 200 тисяч доларів.

На цьому пригоди гравця не завершилася, адже пізніше він зустрівся із тимчасовим чемпіоном UFC у важкій вазі Томом Аспіналлом, зробивши з ним спільне фото.

Натомість фанати розкритикували Маркуса за його активний відпочинок у компанії зірок за кордоном, відзначивши, що він зовсім забув про свою карʼєру.

🚨Honestly i feel like this man has lost all interest on football in the last 20 months.#MUFC have a new coach and everyone is excited and ready to impress him on training, but you have a wage of £350k per week and fly to New York just to watch a basketball game instead of… pic.twitter.com/QCYRwhFvzH — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) November 16, 2024

Що стосується виступів 27-річного англійця, цього сезону на його рахунку лише 1 гол та 1 асист в 11 матчах АПЛ.

Контракт Рашфорда з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2028 року. Зарплата футболіста становить 325 тисяч фунтів на тиждень.