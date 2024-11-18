Завітав на гру НБА та зустрівся із зіркою UFC: лідер МЮ весело провів тиждень без футболу
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд весело провів свій вільний час у США, поки збірна Англії виступає у Лізі націй.
Футболіст "червоних дияволів" нещодавно став зіркою на матчі НБА, з'явившись в ефектному дизайнерському вбранні, а також у годиннику, що вартує близько 200 тисяч доларів.
На цьому пригоди гравця не завершилася, адже пізніше він зустрівся із тимчасовим чемпіоном UFC у важкій вазі Томом Аспіналлом, зробивши з ним спільне фото.
Натомість фанати розкритикували Маркуса за його активний відпочинок у компанії зірок за кордоном, відзначивши, що він зовсім забув про свою карʼєру.
Що стосується виступів 27-річного англійця, цього сезону на його рахунку лише 1 гол та 1 асист в 11 матчах АПЛ.
Контракт Рашфорда з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2028 року. Зарплата футболіста становить 325 тисяч фунтів на тиждень.