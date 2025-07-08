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Ексзірка ПСЖ змінив клуб у Катарі

Олександр Булава — 8 липня 2025, 10:17
Ексзірка ПСЖ змінив клуб у Катарі
Al Duhail

Експівзахисник ПСЖ Марко Верратті став гравцем катарського Аль-Духайля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний італієць приєднався до нової команди на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Минулі два сезони він провів у катарському Аль-Арабі, до якого перебрався у вересні 2023 року з ПСЖ за 45 мільйонів євро. У складі Аль-Арабі італієць зіграв 19 матчів, забив 5 голів і зробив 4 результативні передачі.

У сезоні-2024/25 Аль-Духайль завершив чемпіонат Катару на другій позиції у турнірній таблиці, Аль-Арабі став 9-м.

У лютому поточного року повідомлялося про інтерес трьох клубів АПЛ до Верратті. Йшлося про Фулгем, Вест Гем і Борнмут.

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