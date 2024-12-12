Дуже важко перемагати в цей час: Вернидуб прокоментував результати українських клубів у єврокубках

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що результати українських команд в єврокубках є закономірними, і на них суттєво вплинула війна.

Його слова передає Український футбол.

"Я вважаю, що поки у країні йде війна, то з цим питанням буде дуже важко. Ми провели 4 матчі кваліфікації, це дуже нелегко. Воно може здаватися зі сторони, що треба проявити характер і все – будуть перемоги, але це не так. Впевнений, що хлопці як з Динамо, так і з Шахтаря викладаються на повну, але дуже важко здобувати перемоги у цей час", – сказав наставник.

Нагадаємо, після шести турів в Лізі чемпіонів Шахтар посідає 27 сходинку та майже втратив шанси на вихід в наступний етап. Клубу потрібно здобути щонайменше 4 очки за 2 матчі та сподіватися на те, що конкуренти не наберуть жодного балу.

У Динамо ситуація ще гірше. За 5 турів кияни не здобули жодного очка і посідають останню сходинку в турнірній таблиці. Сьогодні, 12 грудня, на Динамо чекатиме гра проти Реала Сосьєдад, яка розпочнеться о 22:00 за Києвом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

У разі поразки Динамо втратить шанси на вихід в наступний етап.