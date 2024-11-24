Вернидуб: Якщо добре зіграємо в наступних матчах, то залишимося в боротьбі за бронзу

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що його команда залишатиметься в когорті претендентів на бронзові медалі, якщо зможе здобути позитивний результат в останніх трьох матчах 2024 року.

Про це він сказав на пресконференції після переможного матчу проти Оболоні. Його слова наводить пресслужба Кривбаса.

" Попереду у Кривбаса три матчі. Якщо добре зіграємо, то залишимось у боротьбі за бронзу. Чому ні? У нас багато нових футболістів та багато позиційних перестановок, але хлопці – молодці, прислухаються до порад та наполегливо працюють. Хочу побажати їм здоровʼя, адже у нас зараз вистачає травмованих. Сподіваюсь, у відпустку всі підуть здоровими", – сказав Вернидуб.

Також наставник криворізької команда позитивно відгукнувся про роботу арбітрів.

"Дуже вдячний арбітрам на VAR, що розібрались з голом Твердохліба та зарахували його, адже він був забитий за правилами, ніякого офсайду там не було. Щодо пенальті в наші ворота, то, передивившись на повторі, побачив, що все по ділу. Мʼяч влучив у руку Твердохліба, тому претензій немає. Щодо емоцій, то я така емоційна людина, і так реагую на деякі моменти. Радий, що здобули ці важкі три очки та знову в грі", – підсумував тренер.

Після 13 зіграних матчів Кривбас посідає 5 сходинку в чемпіонаті України. В останніх трьох турах осінньої частини сезону команда Юрія Вернидуба зіграє проти Полісся, Чорноморця та Карпат.

Нагадаємо, минулого сезону Кривбас посів третє місце, завдяки чому вийшов у третій раунд кваліфікації Ліги Європи. Втім, криворіжцям не вдалося пробитися у груповий етап єврокубків.