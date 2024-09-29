Вернидуб назвав причину невпевненого старту сезону у виконанні Кривбаса

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що проблеми з реалізацією пов’язані з суттєвими змінами у складі команди.

Про це він сказав на пресконференції після поразки від Олександрії, відповідаючи на питання про низьку реалізацію. Його слова наводить пресслужба клубу.

"Ви ж слідкуєте за Кривбасом. Треба час, у нас змінився склад. Будемо працювати. Один Соса міг забивати не один раз сьогодні. Але не забив. А забий ми хоча б раз, гра змінилась би.

Повторюсь: склад команди змінився у порівнянні з минулим роком. Потрібен час. Прийшли новачки, їм потрібно звикнути до нашої гри. Натомість пішли декілька наших ключових виконавців. Так, є молоді хлопці з U-19. Є три-чотири молодці гравці, які можуть вирости у хороших футболістів.

Але на все потрібен час. Не все так просто. Всім важко. Бачили, як зіграло Динамо в єврокубках? Їм теж важко: переїзди, мало часу на відновлення, мʼязи не витримують навантажень", – сказав Вернидуб.