Лаціо з дебютним голом правнука Муссоліні переміг у 9 турі Серії А

У вівторок, 27 жовтня, стартував 9 тур Серії А сезону-2026/27. У стартовому матчі несподіваний лідер чемпіонату, Лаціо, на виїзді розгромив Сассуоло з рахунком 6:2.

Зазначимо, що команда Дженнаро Гаттузо могла забити й більше голів: у другому таймі голкіпер Сассуоло Стефано Тураті відбив два пенальті – від Маттіа Дзакканьї та Давіде Фраттезі на 50 і 61 хвилинах відповідно.

Зазначимо, що з 31 хвилини Сассуоло грав у меншості через пряму червону картку автору першого голу господарів, Крістіану Торстведту. У складі Лаціо свій дебютний гол у Серії А забив Романо Флоріані Муссоліні, правнук колишнього фашистського диктатора.

Лаціо завдяки цій перемозі набрав 25 очок і щонайменше на добу одноосібно очолив турнірну таблицю. В середу, 28 жовтня, римлян може наздогнати міланський Інтер, який на виїзді зіграє з Венецією.

Чемпіонат Італії – Серія А

9 тур, 27 жовтня

Сассуоло – Лаціо – 2:6 (2:4)

Голи: 0:1 – 2 Тейлор, 1:1 – 7 Торстведт, 1:2 – 13 Ісаксен, 1:3 – 16 Флоріані Муссоліні, 2:3 – 43 Еспозіто, 2:4 – 45+4 Дзакканьї, 2:5 – 55 Нослін, 2:6 – 65 Нослін

Вилучення: 31 Торстведт (Сассуоло)

Також 27 жовтня відбудуться ще два матчі 9 туру Серії А: Рома прийме Кальярі, а Торіно на виїзді зіграє проти Комо. Ці поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Раніше у 8 турі Лаціо вдома обіграв Парму 2:1.