Вдавився вареником: загинув бізнесмен, який планував інвестувати у Віслу Краків

У Польщі загинув американський бізнесмен Томас Кокосинський, який прибув на історичну батьківщину заради інвестицій у Віслу Краків.

Про це повідомляє Se.pl.

Трагедія трапилась в одному з місцевих ресторанів, де бізнесмен вдавився вареником. Через те, що швидка допомога прихала запізно, почала розвиватись церебральна гіпоксія.

Кокосинського доставили до лікарні, де його під'єднати до апарату ШВЛ – лікарі шість діб боролись за його життя, але безрезультатно.

За даними місцевих ЗМІ, американець мав придбати міноритарний пакет акцій Вісли, вклавши у клуб 5 мільйонів доларів.

Останні 15 років Кокосинський був головою компанії Metalogic Industries, яка займається виробництвом деталей для автомобілів та енергетиці.

Вісла – один з найстаріших клубів Польщі, 13-разовий чемпіон країни, який наразі переживає не найкращі часи, виступаючи у місцевій Першій лізі.

Раніше повідомлялось, що у Польщі трагічно загинув молодий італійський гонщик.