Вдавився вареником: загинув бізнесмен, який планував інвестувати у Віслу Краків
У Польщі загинув американський бізнесмен Томас Кокосинський, який прибув на історичну батьківщину заради інвестицій у Віслу Краків.
Про це повідомляє Se.pl.
Трагедія трапилась в одному з місцевих ресторанів, де бізнесмен вдавився вареником. Через те, що швидка допомога прихала запізно, почала розвиватись церебральна гіпоксія.
Кокосинського доставили до лікарні, де його під'єднати до апарату ШВЛ – лікарі шість діб боролись за його життя, але безрезультатно.
За даними місцевих ЗМІ, американець мав придбати міноритарний пакет акцій Вісли, вклавши у клуб 5 мільйонів доларів.
Останні 15 років Кокосинський був головою компанії Metalogic Industries, яка займається виробництвом деталей для автомобілів та енергетиці.
Вісла – один з найстаріших клубів Польщі, 13-разовий чемпіон країни, який наразі переживає не найкращі часи, виступаючи у місцевій Першій лізі.
Раніше повідомлялось, що у Польщі трагічно загинув молодий італійський гонщик.