Дебютант у Шахтаря, складне випробування для Динамо: інтриги 24 туру УПЛ

Уже в п'ятницю візьме старт черговий тур Прем'єр-ліги, який триватиме аж чотири дні – і триватиме до понеділка.

"Чемпіон" вирішив розповісти, що на нас очікує цього вікенду для українського футболу.

11 квітня

13:00, 📺 УПЛ ТБ

ЛНЗ – Шахтар

12 квітня

13:00, 📺 УПЛ ТБ

Кривбас – Динамо

15:30, 📺 УПЛ ТБ

Рух – Олександрія

18:00, 📺 УПЛ ТБ

Оболонь – Чорноморець

13 квітня

13:00, 📺 УПЛ ТБ

Ворскла – Полісся

15:30, 📺 УПЛ ТБ

Лівий Берег – Колос

18:00, 📺 УПЛ ТБ

Зоря – Верес

14 квітня

15:30, 📺 УПЛ ТБ

Інгулець – Карпати

Як у воротах Шахтаря проявить себе дебютант?

Зовсім недавно у відповідальному матчі абсолютний дебютант зіграв у воротах Динамо, а зараз настав час ставити дебютанта Шахтарю. Дмитро Різник отримав травму і вибув на кілька тижнів – а це означає, що з 99-відсотковою ймовірністю вже сьогодні в Черкасах зіграє Кирило Фесюн.

Те, що він так довго не виходив на поле, вже дивно. На ранніх стадіях Кубку України Пушич випускав суцільних дублерів, але з Різником у воротах. Колос, чесно кажучи, будь-якого воротаря здатний виставити буффоном: до Фесюна дуже рідко у воротах ковалівців пропускав Волинець, а зараз рідко пропускає Пахолюк.

Справжнє бойове хрещення для Фесюна настає зараз. Подивимося, що він покаже в команді з високою лінією оборони, яка атакує великими силами – і, як наслідок, залишає великі можливості для контратак. Не найкомфортніший матч для дебюту, але в Шахтарі самі винні, що не ставили Фесюна проти умовної Оболоні.

Як Олександрія почне своє турне?

Саме турне, тому що з 24-го туру в Ротаня і його команди суцільні роз'їзди. Рух, Ворскла, Інгулець, Полісся, Карпати – з усіма цими суперниками в Олександрії гостьові матчі. Ще пощастило з казусом імені президента Поворознюка – Інгулець до травня не може розібратися з усіма своїми стадіонними проблемами, тож дуже ймовірний матч в Олександрії.

Про марафон кажуть, що він починається після сорокового кілометра. Про Олександрію можна так само сказати, що боротьба за чемпіонство для неї починається зараз. Виграють усе – напевно, і чемпіонами стануть (після цього залишиться тільки розібратися з Вересом та Чорноморцем). Не виграють нічого – нічого не отримають. Хоча...

Від четвертого місця в Олександрії вже "+15", фантастика просто. Поки в Житомирі, Львові, Дніпрі вкладали мільйони і мільйони в надії створити топкоманду, в Олександрії її просто створили. Проте апетит приходить під час їжі – і для того ж Ротаня третє місце зараз точно дорівнюватиме "нічого".

Якщо судити за 2025-м, Рух слабший за Олександрію просто в усьому. Але за нього грає два фактори. По-перше, це ті самі рідні стіни – а по-друге, у суперника дискваліфікацію відбуває Калюжний. Неможливо переоцінити значущість Івана для Олександрії – вона три тури з останніх чотирьох зіграла 1:0. Відсутність балансу, м'яко кажучи, надає поєдинку інтриги.

Як Шовковський впорається із загадками Вернидуба?

Честь і слава Юрію Миколайовичу, що він із початком повномасштабного вторгнення вступив у лави ЗСУ – і якби мене запитали, які українські тренери здатні на це, я б назвав Вернидуба першим. Він усю кар'єру готує команди, наче до захисту своєї землі: розкриває опорників, працює над щільністю оборони, ставить дисципліну...

Хіба що окопів на полі бракує – але сувора українська реальність сама робить поле зручним для лонгболлів і оборонної гри.

Кривбас цілком може розцінюватися як остання перешкода Динамо на шляху до титулу. Так, Олександрія близько, але складно повірити в стовідсотковий набір нею очок за такого складного календаря. А у самого Динамо залишилися виїзди до Шахтаря, Полісся, Кривбаса– і, загалом, усе. Решта матчів – з аутсайдерами, здебільшого вдома.

Саме такі команди, як Кривбас, виглядають для Динамо Шовковського найбільш серйозною перешкодою. Ванат, Буяльський, Шапаренко та Ярмоленко в останніх матчах розігрували такі комбінації, що Барселона відпочиває.

З Кривбасом можна навіть заздалегідь сказати, що такого не буде: Вернидуб перекриє кисень. Майже гарантовано Динамо доведеться не грати, а битися – і, відповідно, дуже цікаво, як із таким тиском впорається лідер чемпіонату.

Божевільні хитросплетіння перегонів за виживання

Але найбільше інтриги таїть боротьба за те, щоб не стати останніми. Відвертих "трупів" немає, навіть Чорноморець знайшов у собі сили повернутися з безодні – і такі потужні за мірками українського футболу фігури, як Ворскла і Максимов, у тандемі реально ризикують вилетіти.

Битва двох аутсайдерів цього разу – Оболонь проти Чорноморця. "Пивоварам" відверто пощастило, що у суперника будуть дві дискваліфікації: Петряк і Хобленко зловили непотрібні картки з ЛНЗ. При цьому зрозуміло, що хтось із цієї пари очки гарантовано набере, і це ускладнює ситуацію представникам пари Лівий Берег – Колос.

Чесно кажучи, ці команди виглядають найкращим за весь сезон претендентом на 0:0, але саме тиск знизу може стати приводом не задовольнятися нічиєю.

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Два інших колективи з дна приймають амбітних суперників. Інгулець і до квітня не встиг розв'язати проблеми зі стадіоном, тож Карпати приїдуть до нього в Олександрію. Але принаймні це гра не у Львові – а у львів'ян 2 перемоги в 11 матчах за межами домашньої арени – "України".

Поліссю ж доведеться їхати до Полтави, де Максимов обожнює "сушити" гру, налаштовувати команду не на матчі, а на бої... Загалом, чекаємо на боротьбу на всіх рівнях таблиці.