Названі дати та час догравання матчів у Кривому Розі

Дирекція Української Прем’єр-ліги (УПЛ) затвердила дати та час догравання двох домашніх для Кривбаса матчів УПЛ у Кривому Розі.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Матч 5 туру УПЛ Кривбас – Шахтар буде дограно в середу, 16 квітня. Початок – о 14:00 за київським часом. Поєдинок відновиться з 50-ї хвилини за рахунку 1:0 на користь Шахтаря.

Матч Кривбас – Лівий Берег буде дограно в середу, 7 травня. Початок – о 13:00. Поєдинок будуть догравати з 2-ї хвилини.

Нагадаємо, обидва поєдинки не вдалося дограти через повітряні тривоги в Кривому Розі.

Нагадаємо, свій наступний матч Кривбас проведе також у Кривому Розі. У суботу, 12 квітня, команда Юрія Вернидуба прийме Динамо Київ. Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом.