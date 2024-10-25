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Ващук: Динамо з Шахтарем готові до Класичного

Андрій Яросименко — 25 жовтня, 13:28
Ващук: Динамо з Шахтарем готові до Класичного
ФК Динамо Київ

Колишній футболіст Динамо та збірної України Владислав Ващук вважає, що "біло-сині" та Шахтар готові до матчу 11 туру УПЛ.

Його слова передає Тribuna.com.

"Рома грала так, як їй й потрібно було. А Динамо треба було виривати своє. Тому ж Герреро, якого взяли, треба було більше настрою давати попереду, більше моментів створювати самому. Останніми іграми не бачу від нього настирливого бажання проявити себе.

Можливо, це повʼязано з підготовкою до Шахтаря, але в цілому і Динамо, і Шахтар програли 0:1, тому до дербі готові", – сказав Ващук.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 27 жовтня у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок – о 18:00 за київським часом.

Напередодні "гірники" поступилися лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів, а кияни зазнали поразки від Роми у 3 турі Ліги Європи.

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