Ващук: Динамо з Шахтарем готові до Класичного
Колишній футболіст Динамо та збірної України Владислав Ващук вважає, що "біло-сині" та Шахтар готові до матчу 11 туру УПЛ.
Його слова передає Тribuna.com.
"Рома грала так, як їй й потрібно було. А Динамо треба було виривати своє. Тому ж Герреро, якого взяли, треба було більше настрою давати попереду, більше моментів створювати самому. Останніми іграми не бачу від нього настирливого бажання проявити себе.
Можливо, це повʼязано з підготовкою до Шахтаря, але в цілому і Динамо, і Шахтар програли 0:1, тому до дербі готові", – сказав Ващук.
Нагадаємо, поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 27 жовтня у Києві, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Початок – о 18:00 за київським часом.
Напередодні "гірники" поступилися лондонському Арсеналу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів, а кияни зазнали поразки від Роми у 3 турі Ліги Європи.