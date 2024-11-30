Суркіс хоче суперклуб? Ващук – про майбутнє Динамо

Колишній центрбек збірної України Владислав Ващук не розуміє стратегії розвитку київського Динамо.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Динамо розгубило свій клас ще понад 20 років тому! Не демонструють нинішні динамівці того рівня, який мають демонструвати гравці такого клубу. У киян вже немає науково-аналітичної групи, легендарного відділу, от і результатів хороших – теж. Не працюють схеми, напрацювання і так далі. От як зараз обирають гравців до головної команди?

Майбутнє? Потрібно розуміти, якою є стратегія розвитку Динамо. І головний тренер, і президент повинні знати, куди рухається клуб. Президент (Ігор Суркіс) хоче мати суперклуб? Певно ж хоче і прагне виграти Лігу чемпіонів. Чи його влаштовує роль команди-середняка на європейському рівні? Потрібно чітко розуміти цілі.

Знаєте, наостанок я вам скажу так: у мене таке враження, що сьогодні скаути Динамо працюють не на користь клубу, а на користь собі, виключно. Крапка", – заявив Ващук.