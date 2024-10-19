Варан увійшов у склад ради директорів клубу Серії А

Колишній французький центральний захисник Рафаель Варан став новим членом ради директорів італійського клубу Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

"Рафаель Варан призначений новим членом ради директорів Комо, усі документи підписані. Рішення було підтверджено після його завершення кар'єри", – розповів Романо.

Нагадаємо, у вересні іменитий французький захисник оголосив про завершення футбольної кар'єри у віці 31 року. Причиною стали постійні травми. Останнім клубом гравця був якраз Комо, до якого він приєднався на початку сезону.

Також він виступав за Манчестер Юнайтед та Реал, а у складі збірної Франції він тріумфував на чемпіонаті світу 2018 року, ставав віцечемпіоном світу у 2022 році, та був переможцем Ліги націй-2021/22.

Наразі Комо посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 8 очок (2 перемоги та 2 нічиї). Наступний матч команда зіграє проти Парми (19 жовтня).