Повинні ще краще використовувати моменти: Ван Леувен – про розгром над Кременем

Головний тренер Металіста 1925 Патрік Ван Луевен вважає, що позивним моментом у грі з Кременем був тільки рахунок на табло (4:0).

Цитує наставника пресслужба харківського клубу.

"Ми гарно почали гру, було декілька хороших атак. Потім Арі Моура відкрив рахунок, після цього було декілька якісних виходів у атаку, хоча суперник теж мав один непоганий шанс, який, фактично, був єдиним за весь матч. Потім ми забили другий гол і видно було по гравцях, що є "повітря" грати далі та забивати ще.

Ми забили хороші чотири голи та мали ще краще використовувати моменти, краще обирати позиції. Загалом, з точки зору організації, мені більше сподобався матч минулого туру, ніж сьогоднішній поєдинок, бо були помилки у фазі переходу до захисту.

Позитивний момент для клубу та команди, що здобули перемогу з рахунком – 4:0, вміємо забивати свої моменти",