Повинні ще краще використовувати моменти: Ван Леувен – про розгром над Кременем
Головний тренер Металіста 1925 Патрік Ван Луевен вважає, що позивним моментом у грі з Кременем був тільки рахунок на табло (4:0).
Цитує наставника пресслужба харківського клубу.
"Ми гарно почали гру, було декілька хороших атак. Потім Арі Моура відкрив рахунок, після цього було декілька якісних виходів у атаку, хоча суперник теж мав один непоганий шанс, який, фактично, був єдиним за весь матч. Потім ми забили другий гол і видно було по гравцях, що є "повітря" грати далі та забивати ще.
Ми забили хороші чотири голи та мали ще краще використовувати моменти, краще обирати позиції. Загалом, з точки зору організації, мені більше сподобався матч минулого туру, ніж сьогоднішній поєдинок, бо були помилки у фазі переходу до захисту.
Позитивний момент для клубу та команди, що здобули перемогу з рахунком – 4:0, вміємо забивати свої моменти",– зазначив тренер.
Тренер відповів на запитання про розгромну перемогу, чого вже давно не траплялось з харківським колективом.
"Так, це мало трапитись раніше, декілька матчів ми зіграли внічию, а мали перемагати, бо не акуратно працювали у захисті. Сьогодні непогано грала пара Імереков - Снурніцин, Пасіч з Кравцем теж, і Червак, який потім вийшов на заміну. Була гарна організація від них, ми не дали багато шансів супернику", – розповів ван Леувен.
Металіст 1925 наразі має в активі 14 балів та посідає третє місце у турнірній таблиці групи В у чемпіонаті Першої ліги.
Наступний матч команда зіграє 19 жовтня проти ЮКСИ.