Ван Дейк визначився зі своїм майбутнім у Ліверпулі

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк хоче залишитися в англійському клубі.

Про це повідомив журналіст Грем Бейлі.

33-річний захисник збірної Нідерландів ухвалив рішення продовжити контракт з "червоними". Його чинна угода завершується влітку наступного року.

Ван Дейк грає за Ліверпуль із січня 2018 року, коли перейшов за 84,5 мільйона євро з Саутгемптона. Минулого сезону на його рахунку 4 голи та 2 передачі у 48 матчах за мерсисайдський клуб.

Раніше повідомлялося, що до тренерського штабу нового нідерландського наставника Ліверпуля Арне Слота увійшов Джон Гейтінга, який у період кар'єри гравця виступав за Евертон.