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Легенда Евертона увійшов до тренерського штабу Ліверпуля

Олександр Булава — 17 липня, 19:30
Легенда Евертона увійшов до тренерського штабу Ліверпуля

До тренерського штабу нового нідерландського наставника Ліверпуля Арне Слота увійшов його земляк Джон Гейтінга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни угоди та фінансові деталі не розголошуються.

Минулого сезону Гейтінга працював у тренерському штабі Вест Гема. До цього 40-річний нідерландський фахівець працював головним тренером у молодіжних та основній командах Аякса.

Як гравець нідерландець виступав за Аякс, Атлетико, Фулгем, Герту та найзапеклішого суперника "червоних" — Евертон. У складі "ірисок" він провів понад 100 матчів з 2009 по 2014 рік.

Напередодні повідомлялося, що Ліверпуль розглядає варіант із підписанням українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна. Перехід може відбутися за умови відходу Аліссона Бекера.

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