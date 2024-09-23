Бондар: Найбільше радий грі Шахтаря в обороні

Захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу над Оболонню у 7 турі Української Прем'єр-ліги.

Слова Бондаря передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

Оборонець "гірників" оцінив зміну головного тренера у "пивоварів" та їх гру в атаці.

"Ця команда завжди бойова, вони бʼються, кусаються, проти них нелегко грати. Думаю, сьогодні також це було видно на полі. Добре, що реалізували свої моменти, забили мʼячі та спокійно дограли матч.

Їх атака? Молодці хлопці, я радий за них. Але найбільше я радий, що ми дуже гарно граємо в обороні. Це важливо для нас. Тому що не тільки захисники та воротар грали на оборону, а й нападники брали участь у захисних діях, як це було з Болоньєю", – відзначив Бондар.