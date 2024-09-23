Бондар: Найбільше радий грі Шахтаря в обороні
Захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу над Оболонню у 7 турі Української Прем'єр-ліги.
Слова Бондаря передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.
"Гарна гра. Після єврокубків завжди матчі проходять важко, бо дорога, у суперника є на підготовку тиждень чи більше. Оболонь взагалі непоступлива команда. Шахтар сьогодні показав, можливо, не все, на що здатен, але ми показали непогану гру і здобули гарний результат", – сказав захисник.
Оборонець "гірників" оцінив зміну головного тренера у "пивоварів" та їх гру в атаці.
"Ця команда завжди бойова, вони бʼються, кусаються, проти них нелегко грати. Думаю, сьогодні також це було видно на полі. Добре, що реалізували свої моменти, забили мʼячі та спокійно дограли матч.
Їх атака? Молодці хлопці, я радий за них. Але найбільше я радий, що ми дуже гарно граємо в обороні. Це важливо для нас. Тому що не тільки захисники та воротар грали на оборону, а й нападники брали участь у захисних діях, як це було з Болоньєю", – відзначив Бондар.
Також Валерій Бондар поділився думками про те, чому Шахтар зміг подвоїти перевагу лише на 67-й хвилині гри.
"Оболонь дуже гарна команда, вона оборонялася, створювала моменти, десь щось не виходило, не вдавалося розкрити оборону. Добре, що ми використали другий момент, забили і довели гру до логічного завершення", – розповів Бондар.
Після перемоги над Оболонню донецький клуб посідає 4 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши за 6 турів 12 з 18 можливих очок.
Наступний поєдинок "гірники" проведуть на виїзді проти Вереса. Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.