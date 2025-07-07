Валенсія близька до трансферу півзахисника Челсі
Леслі Угочукву
Челсі та Валенсія близькі до укладення угоди про оренду французького опорного півзахисника Леслі Угочукву на сезон 2025/2026.
Про це пише L’Équipe.
Два роки тому Челсі придбав Угочукву в Ренна за 27 мільйонів євро, але за лондонський клуб він зіграв лише 15 матчів у всіх турнірах. Минулий сезон футболіст провів в оренді за Саутгемптон.
У сезоні 2024/25 Угочукву взяв участь у 31 матчі за англійський клуб, відзначившись одним голом і двома гольовими передачами. Його контракт із Челсі розрахований до 2030 року.
Раніше Челсі оголосив про підписання Байно Гіттенса.