Валенсія визначилася з вибором нового головного тренера
Головний тренер Вест Бромвіча Карлос Корберан має очолити Валенсію протягом наступних 24 годин.
Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
41-річний фахівець має замінити Рубена Бараху, якого напередодні відправили у відставку через незадовільні результати.
Бараха очолив Валенсію в лютому 2023 року. Під його керівництвом команда провела 78 матчів (26 перемог, 20 нічиїх, 32 поразки, різниця голів 82:95). Зараз команда посідає 19-те місце у Ла Лізі.
Варто відзначити, що Бараха віддав іспанському клубу десять років в якості гравця. Саме на Местальї він і завершив свою кар'єру.
Корберан також виступав за Валенсію на юнацькому рівні, однак за основну команду зіграти не зумів. Наразі Вест Бромвіч іспанця знаходиться на сьомій позиції в Чемпіоншипі, маючи відставання від лідера в 13 очок.
У сезоні 2024/2025 "дрозди" провели 23 матчі, в яких здобули 8 перемог, 11 нічиїх та 4 рази зазнавали поразки. До цього Карлос Корберан очолював Гаддерсфілд та Олімпіакос.