Валенсія визначилася з вибором нового головного тренера

Головний тренер Вест Бромвіча Карлос Корберан має очолити Валенсію протягом наступних 24 годин.

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

41-річний фахівець має замінити Рубена Бараху, якого напередодні відправили у відставку через незадовільні результати.

🚨🦇 Carlos Corberán, set to sign as new Valencia head coach until June 2027 as replacement for Baraja.



Release clause over €3m triggered and Corberán will sign for Valencia in the next 24h. pic.twitter.com/B7tcb4PIWY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2024

Бараха очолив Валенсію в лютому 2023 року. Під його керівництвом команда провела 78 матчів (26 перемог, 20 нічиїх, 32 поразки, різниця голів 82:95). Зараз команда посідає 19-те місце у Ла Лізі.

Варто відзначити, що Бараха віддав іспанському клубу десять років в якості гравця. Саме на Местальї він і завершив свою кар'єру.

Корберан також виступав за Валенсію на юнацькому рівні, однак за основну команду зіграти не зумів. Наразі Вест Бромвіч іспанця знаходиться на сьомій позиції в Чемпіоншипі, маючи відставання від лідера в 13 очок.

У сезоні 2024/2025 "дрозди" провели 23 матчі, в яких здобули 8 перемог, 11 нічиїх та 4 рази зазнавали поразки. До цього Карлос Корберан очолював Гаддерсфілд та Олімпіакос.