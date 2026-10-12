Перемога 13:0 не врятувала: французький клуб звільнив головного тренера

Французький Валансьєн усунув П'єра Блуа від керівництва першою командою через два дні після розгромної перемоги в Кубку Франції.

Про це інформує пресслужба клубу.

10 жовтня команда здолала аматорський Абарк 13:0 у п'ятому раунді турніру. Проте вже 12 жовтня клуб оголосив про зміну тренера. Тимчасово команду очолив Самюель Гетальс, якому допомагатиме Руді Матер.

Кубковий успіх не компенсував невдалого старту в чемпіонаті. Після дев'яти матчів Валансьєн посідає 15-те місце у третьому дивізіоні Франції: 2 перемоги, 2 нічиї та 5 поразок принесли команді лише вісім очок.

Блуа працював у структурі клубу з 2021 року, тренуючи молодіжні команди. Основний склад він очолив у лютому 2026-го, а перед початком нового сезону отримав статус повноцінного головного тренера.

Напередодні також відбулася низка матчів 6 туру Ліги 1.