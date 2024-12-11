Відомо, хто прокоментує матч Ліги Європи Реал Сосьєдад – Динамо Київ

12 грудня київське Динамо проведе останній єврокубковий матч у цьому календарному році проти Реала Сосьєдад. Стартовий свисток на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні пролунає о 22:00.

Цей та інші поєдинки основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Реал Сосьєдад – Динамо прокоментують Вадим Шевякін та Віталій Кравченко. О 21:00 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко та Сергієм Лук’яненком. Запрошеними експертами будуть колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк і Олександр Головко.

Трансляцію можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" і на каналі "MEGOGO Футбол Перший". На медіасервісі також можна буде подивитися гру киян з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

MEGOGO також покаже усі матчі ігрового дня Ліги конференцій, крім поєдинку Динамо Мінськ – Ларн. Оскільки медіасервіс принципово не транслює ігри за участі російських та білоруських команд.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в основному етапі Ліги Європи, і відповідно перебуває на останньому місці турнірної таблиці. Реал Сосьєдад йде в зоні плейоф, здобувши 7 балів.