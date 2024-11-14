У Жироні визнали, що не змогли знайти гідну заміну Довбику

Жироні не вдалося знайти гідної заміни українському форварду Артему Довбику, який влітку перейшов у Рому.

Про це заявив спортивний директор каталонського клубу Кікер Карсель, слова якого наводить Marca.

"Ми вчимося, всі знали, що цього сезону ми будемо заручниками власного успіху, якого досягли у минулому сезоні чемпіонату Іспанії. Тоді у нас було 34 очки на даний момент, ми забили 31 гол, а в цій кампанії у нас 18 очок і 16 забитих голів. Наш клуб намагався зробити так, щоб у нас були конкурентноспроможні футболісти.

Наведу приклад. Коли Довбик перейшов у Рому, ми намагалися замінити його двома футболістами, які могли б узяти на себе його бомбардирські функції, але це виявилось дуже складним завданням з багатьох причин. Мова про Боян Міовськи і Абеля Руїса. Вони поки що звикають до стилю гри та вимог тренера", – зазначив Карсель.