У Жироні визнали, що не змогли знайти гідну заміну Довбику
Жироні не вдалося знайти гідної заміни українському форварду Артему Довбику, який влітку перейшов у Рому.
Про це заявив спортивний директор каталонського клубу Кікер Карсель, слова якого наводить Marca.
"Ми вчимося, всі знали, що цього сезону ми будемо заручниками власного успіху, якого досягли у минулому сезоні чемпіонату Іспанії. Тоді у нас було 34 очки на даний момент, ми забили 31 гол, а в цій кампанії у нас 18 очок і 16 забитих голів. Наш клуб намагався зробити так, щоб у нас були конкурентноспроможні футболісти.
Наведу приклад. Коли Довбик перейшов у Рому, ми намагалися замінити його двома футболістами, які могли б узяти на себе його бомбардирські функції, але це виявилось дуже складним завданням з багатьох причин. Мова про Боян Міовськи і Абеля Руїса. Вони поки що звикають до стилю гри та вимог тренера", – зазначив Карсель.
Жирона наразі займає 10 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги. В активі команди 18 очок за 13 зіграних турів.
Нагадаємо, у сезоні-2024/24 Довбик відзначився 24 голами у 36 матчах чемпіонату Іспанії за Жирону, випередивши у бомбардирській гонці Ла Ліги на один м’яч норвежця Александера Сьорлота. Влітку 2024 року 27-річний українець перейшов у Рому за 30,5 млн євро.