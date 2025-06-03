У Жироні визнали, що придбані на заміну Довбику гравці не змогли компенсувати втрату українця

Однією з причин невдачі Жирони у сезоні 2024/25 стала слабка робота на трансферному ринку.

Про це заявив спортивний директор клубу Кіке Карсель, слова якого наводить AS.

Він наголосив, що гравці, які прийшли на заміну Артему Довбику, не змогли компенсувати втрату українця.

"Минулого літа було погане трансферне вікно. Продали Довбика, а два форварди, підписані на цю позицію, забили 7 голів на двох. Це був складний сезон у багатьох аспектах, зокрема трансферному. У нас постійно по 8-10 новачків за трансферне вікно – тепер мені хотілося б більше стабільності складу, хотілося б зберігати основу", – сказав Карсель.

Жирона за підсумками сезону-2024/25 фінішувала лише на 16-й позиції у Ла Лізі, маючи підсумковий відрив від зони вильоту в 1 бал.

Як відомо, за клуб виступають ще двоє українців – вінгер Віктор Циганков зіграв у 27 матчах Ла Ліги, забивши 2 голи та віддавши 5 асистів, а голкіпер Владислав Крапивцов виходив на поле у двох останніх зустрічах сезону, дебютувавши таким чином за основну команду.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Рому влітку 2024 року із Жирони за 30,5 мільйона євро. У сезоні-2024/25 Артем зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, в яких забив 17 голів і зробив 4 гольові передачі.