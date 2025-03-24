Плювок Реброва в обличчя вболівальникам: реакція соцмереж на розгромну поразку України від Бельгії

Збірна України зазнала болючої поразки від Бельгії (0:3, 3:4 загальний) у межах другого матчу Ліги націй за вихід у Дивізіон А, а головний тренер Сергій Ребров опинився в центрі критики.

Фанати вибухнули обуренням у соцмережах, звинувачуючи наставника у провальній тактиці та байдужості до результату. Україна не змогла нав’язати боротьбу супернику, поступившись із нищівним рахунком.

Команда виглядала розгублено, а захист розвалювався під натиском атак бельгійців. Попри надії фанатів, гра "синьо-жовтих" залишила більше запитань, ніж відповідей, адже сидіти в обороні 85 хвилин і пропустити 3 голи – це зовсім не те, на що очікували фани.

Після матчу соцмережі вибухнули критикою, а головним об’єктом обурення став головний тренер Сергій Ребров. Дехто навіть назвав дії наставника "плювком в обличчя фанатам", адже відсутність змін у грі та байдужий вигляд на лаві запасних лише підливали масла у вогонь.

18-та розгромна поразка в історії #збірна #BELUKR

2-га розгромна поразка Реброва на чолі національної команди.

Спустошення, яке було в 2013-му, коли Франція Доменека вибила Україну Фоменка з плей-офф чемпіонату світу. pic.twitter.com/bzwtYGXJHK — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 23, 2025

Типова Збірна 🫠 — Передчасна артикуляція 🇺🇦 (@Sasha_Ambroz) March 23, 2025

Нагадаємо, що за дуже схожим сценарієм збірна України поступилася Франції у плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2014. Вигравши перший поєдинок із різницею у 2 м'ячі, "синьо-жовті" програли виїзний матч-відповідь 0:3, через що не вийшли на Мундіаль.