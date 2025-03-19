В УПЛ відбувся нетиповий трансфер між Зорею та Інгульцем

Трансфер півзахисника Володимира Білоцерковця з Інгульця в Зорю напряму пов'язаний з літнім переходом у зворотному напрямку Антона Жилкіна.

Про це інформує Ua-Футбол.

За інформацією джерела, 21-річний голкіпер перебрався до команди з Петрового як вільний агент. Проте вже після укладення угоди та під час заявки на сезон стало відомо, що новий клуб має виплатити Зорі компенсацію за виховання молодого гравця.

Алгоритм підрахунку цієї суми в різних клубах може відрізнятись. Керівники враховують виплачену зарплату гравцю, а деколи навіть витрати на виїзні матчі та форму, тож розмір компенсації може дійсно вражати.

Необхідної суми в Інгульця не знайшлось. Або ж клуб вирішив шукати варіанти, щоб її не платити. Тож у якості "компенсації" луганці запросили зимовий перехід до свого складу Білоцерковця. Президент Інгульця Олександр Поворознюк був просто змушений віддати свого основного футболіста за дублера Олексія Паламарчука.

Раніше колишній гравець Інгульця Олександр Козак заявив, що президент клубу Олександр Поворознюк погрожував іншому футболісту відправкою до ТЦК.