В Україні може з’явитися ще одна футбольна ліга

В українському футболі може з'явитися ще один дивізіон – Третя ліга.

Про це повідомляє Sport Arena. Джерела Чемпіона в Українській асоціації футболу (УАФ) цю інформацію підтвердили.

Запуск турніру планується на сезон-2027/28 років. В ньому візьмуть участь 24 команди, у подальшому планується розширити Третю лігу до 40 команд.

Це питання наразі обговорюють на Конгресі Асоціації аматорського футболу України, після чого відбудеться голосування. Очікується, що дивізіон буде напівпрофесійним.

Наразі в Україні є три професійних дивізіони – Українська Прем'єр-ліга (УПЛ), Перша та Друга ліги. В УПЛ і Першій лізі грають по 16 команд, у Другій лізі – дві групи по 11 команд.

