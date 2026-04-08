В Україні може з’явитися ще одна футбольна ліга
В українському футболі може з'явитися ще один дивізіон – Третя ліга.
Про це повідомляє Sport Arena. Джерела Чемпіона в Українській асоціації футболу (УАФ) цю інформацію підтвердили.
Запуск турніру планується на сезон-2027/28 років. В ньому візьмуть участь 24 команди, у подальшому планується розширити Третю лігу до 40 команд.
Це питання наразі обговорюють на Конгресі Асоціації аматорського футболу України, після чого відбудеться голосування. Очікується, що дивізіон буде напівпрофесійним.
Наразі в Україні є три професійних дивізіони – Українська Прем'єр-ліга (УПЛ), Перша та Друга ліги. В УПЛ і Першій лізі грають по 16 команд, у Другій лізі – дві групи по 11 команд.
У середу, 8 квітня, відбуваються матчі 22 туру Першої ліги.