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В УАФ відреагували на чутки про натуралізацію Педріньйо

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 13:40
В УАФ відреагували на чутки про натуралізацію Педріньйо
Педріньйо
ФК Шахтар Донецьк

Джерела, наближені до збірної України та Української асоціації футболу (УАФ) заявили, що питання натуралізації вінгера Шахтаря Педріньйо не розглядається.

Про це повідомляє Український футбол.

"Ще в липні минулого року ми спростовували цю інформацію, і нічого нового відтоді не сталося", – заявило джерело, наближено до УАФ.

Напередодні агент Вілл Данташ заявив, що українська сторона хоче натуралізувати Педріньйо, проте сам гравець поки що не готовий закривати собі дорогу до збірної Бразилії. Вперше така інформація з’явилася у ЗМІ ще минулого року, тоді УАФ її також спростувала.

У сезоні-2024/25 Педріньйо провів за Шахтар 22 матчі в усіх турнірах, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Педріньйо Українська асоціація футболу (УАФ) Шахтар Донецьк

Українська асоціація футболу (УАФ)

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