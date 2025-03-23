Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аморім ухвалив рішення щодо майбутнього зіркового нападника Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 23 березня 2025, 17:42
Аморім ухвалив рішення щодо майбутнього зіркового нападника Манчестер Юнайтед
Марус Рашфорд
IMAGO

Тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не розраховує на Маркуса Рашфорда, попри хорошу форму нападника під час виступів на правах оренди за Астон Віллу.

Про це інформує Daily Star.

Фахівець хоче виставити гравця на трансфер і купити перевіреного, на його думку, форварда.

Так, МЮ хоче обговорити з Астон Віллою продаж футболіста на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Маркус Рашфорд перейшов у бірмінгемський клуб на правах оренди в січні 2025 року. Він зіграв за Віллу 9 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 4-ма асистами.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Маркус Рашфорд

Чемпіонат Англії, АПЛ

Нападник Динамо потрапив до сфери інтересів п'яти англійських клубів – джерело
Голанд – про 115 звинувачень Манчестер Сіті: Ні, я не боюсь наслідків
Ювентус готовий продати півзахисника у Ноттінгем
Воротар Ліверпуля уникнув травми голови після жорсткого зіткнення з гравцем Колумбії
Зірка Вулвергемптона отримав додатковий матч дискваліфікації

Останні новини