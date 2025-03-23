Аморім ухвалив рішення щодо майбутнього зіркового нападника Манчестер Юнайтед

Тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім не розраховує на Маркуса Рашфорда, попри хорошу форму нападника під час виступів на правах оренди за Астон Віллу.

Про це інформує Daily Star.

Фахівець хоче виставити гравця на трансфер і купити перевіреного, на його думку, форварда.

Так, МЮ хоче обговорити з Астон Віллою продаж футболіста на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Маркус Рашфорд перейшов у бірмінгемський клуб на правах оренди в січні 2025 року. Він зіграв за Віллу 9 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 4-ма асистами.