Реконструкція пішла не за планом: будівельники стадіону "Камп Ноу" влаштували масову бійку

На будівництві стадіону "Камп Ноу" спалахнула масова бійка між робітниками.

Інцидент почався з конфлікту між двома працівниками, що переріс у сутичку з палицями та камінням, у якій брали участь близько 30 осіб. Незважаючи на виклик поліції, ніхто серйозно не постраждав, і про арешти не повідомляється.

🎥 Primeres imatges de l'incident que aquest divendres al migdia va deixar sis persones ferides a l'interior de les obres del nou Spotify Camp Nou.



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✍🏼 Informa @ramossalvat pic.twitter.com/NxANWFYeeu — ElCaso.cat (@elcasocat) October 13, 2024

Нагадаємо, реконструкція стадіону коштує 1,25 мільярда фунтів і передбачає збільшення місткості до 105 тисяч місць.

Барселона тимчасово проводить матчі на Олімпійському стадіоні, але планує повернутися на "Камп Ноу" вже цього сезону.

Після 9 турів Ла Ліги "синьо-гранатові" займають першу сходинку, набравши 24 бали.