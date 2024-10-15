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Реконструкція пішла не за планом: будівельники стадіону "Камп Ноу" влаштували масову бійку

Богдан Войченко — 15 жовтня, 11:40
FCB
Реконструкція пішла не за планом: будівельники стадіону Камп Ноу влаштували масову бійку

На будівництві стадіону "Камп Ноу" спалахнула масова бійка між робітниками.

Інцидент почався з конфлікту між двома працівниками, що переріс у сутичку з палицями та камінням, у якій брали участь близько 30 осіб. Незважаючи на виклик поліції, ніхто серйозно не постраждав, і про арешти не повідомляється.

Нагадаємо, реконструкція стадіону коштує 1,25 мільярда фунтів і передбачає збільшення місткості до 105 тисяч місць.

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Барселона тимчасово проводить матчі на Олімпійському стадіоні, але планує повернутися на "Камп Ноу" вже цього сезону.

Після 9 турів Ла Ліги "синьо-гранатові" займають першу сходинку, набравши 24 бали.

Барселона Камп Ноу