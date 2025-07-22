В Англії пацієнтам, які страждають від депресії, видаватимуть квитки на футбол

Цікавий експеримент вирішили влаштувати в одній із клінік у Графстві Глостершир (Англія). Там спробують використовувати походи на футбольні матчі як лікарство від депресії.

Про це повідомляє The Sun.

Останніми роками кількість рецептів, які англійські лікарі виписують на антидепресанти, різко зросла. У Глостерширі пацієнтам, у яких виникла залежність від антидепресантів, безкоштовно видаватимуть квитки на матчі місцевої команди Форест Грін Роверз, яка виступає в Другій лізі – четвертому за силою дивізіоні англійського футболу.

Така ідея належить 61-річному доктору Саймон Оферу.

"Перегляд футболу дає вам відчуття приналежності до місцевої спільноти. Вважаю, однією з головних проблем нашого суспільства є соціальна ізоляція. Футбол допомагає вам соціалізуватися, отримувати емоції, витягувати себе зі свого повсякденного життя та жити чимось іншим", – заявив Офер.

Раніше повідомлялося про те, що обидва поєдинки між Олександрією та Партизаном у Лізі конференцій відбудуться без гостьових уболівальників.