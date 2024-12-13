УЄФА покарав Сербію за спробу фанатів спалити прапори Албанії та Швейцарії

УЄФА виніс покарання для Сербії за поведінку фанатів на матчах Ліги націй проти Швейцарії та Данії.

Про це повідомляє ESPN.

Організація звинуватила вболівальників у расизмі та розпалювані ворожнечі. Наступні два виїзні матчі під егідою УЄФА Сербія вимушена буде грати без вболівальників.

Окрім того, фанатські сектори будуть зачинені протягом наступних двох домашніх матчів "білих орлів".

На додачу до цього, федерація футболу Сербії сплатить штраф у розмірі 173 тисячі євро.

Зазначимо, що наступні два матчі Сербія проведе проти Австрії в рамках плейоф за вихід до дивізіону А.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України дізналась суперників у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.