Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УЄФА планує витратити більшу частину доходу на Євро на розвиток європейського футболу

Владислав Уткін — 23 червня, 20:37
УЄФА планує витратити більшу частину доходу на Євро на розвиток європейського футболу

УЄФА планує витратити дві третини доходу на чемпіонаті Європи-2024 на розвиток європейського футболу.

Про це організація повідомила на офіційному сайті.

УЄФА хоче реінвестувати приблизно 935 мільйонів євро в 55 національних асоціацій Європи, фінансуючи проєкти будівництва полів і стадіонів, підготовки тренерів, арбітрів і адміністраторів, а також розробки стратегій освіти та розвитку для забезпечення зростання якості та привабливості футболу.

Зазначається, що виділена сума на 21% більше, ніж після попереднього Євро, яке відбулася у 2021 році.

Читайте також :
Фото Від "бідних родичів" до революції Юханссона: як УЄФА заробляє продажем прав на трансляції Євро
УЄФА Євро-2024 з футболу

УЄФА

УЄФА почала розслідування щодо інциденту із закликом до вбивства сербів на Євро-2024
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Іспанія — Італія
Від "бідних родичів" до революції Юханссона: як УЄФА заробляє продажем прав на трансляції Євро
УЄФА оштрафувала Сербський футбольний союз за поведінку фанатів
Визначилися арбітри матчу Словаччина — Україна

Останні новини