УЄФА планує витратити більшу частину доходу на Євро на розвиток європейського футболу

УЄФА планує витратити дві третини доходу на чемпіонаті Європи-2024 на розвиток європейського футболу.

Про це організація повідомила на офіційному сайті.

УЄФА хоче реінвестувати приблизно 935 мільйонів євро в 55 національних асоціацій Європи, фінансуючи проєкти будівництва полів і стадіонів, підготовки тренерів, арбітрів і адміністраторів, а також розробки стратегій освіти та розвитку для забезпечення зростання якості та привабливості футболу.

Зазначається, що виділена сума на 21% більше, ніж після попереднього Євро, яке відбулася у 2021 році.